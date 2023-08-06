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Новости мира: противники судебной реформы вышли на улицы Тель-Авива

Новости мира: противники судебной реформы вышли на улицы Тель-Авива

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На улицы Тель-Авива вышли десятки тысяч противников судебной реформы. Район вокруг комплекса правительственных зданий оказался полностью заблокированным. Одновременно акции проходили еще более чем на ста площадках в Израиле.

В городе Шарджа в ОАЭ подсчитывают убытки от сильнейшего урагана. Он повредил десятки витрин, разметал мусорные баки и оборвал линии электропередачи.

А в Китае вышедшие из берегов реки смывают улицы. Очевидцы сняли, как в городе Шулань несколько построек вместе с мусором и обломками деревьев плывут в мутном потоке и сталкиваются друг с другом. В этом регионе за двое суток выпало рекордное количество осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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