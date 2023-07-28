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Спорт

МОК отреагировал на дисквалификацию саблистки с Украины за отказ пожать руку россиянке

МОК отреагировал на дисквалификацию саблистки с Украины за отказ пожать руку россиянке

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Международный олимпийский комитет призвал проявить чуткость к украинским спортсменам после скандала с саблисткой Ольгой Харлан.

На чемпионате мира в Милане ее дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой. После поражения Смирнова подошла к Харлан и протянула ей руку, как предусмотрено правилами, но соперница выставила вперед саблю и ушла с дорожки. После инцидента в МОК также заявили о полной солидарности с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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