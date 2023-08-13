Теракт произошел в мечети в иранском Ширазе

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Четыре человека погибли в результате нападения на мечеть Шах-Черах в городе Шираз в Иране. Об этом сообщает местное информагентство IRNA.

По данным издания, один из посетителей культового сооружения открыл огонь, после того, как столкнулся с охраной у входа. Власти пока официально не комментировали случившееся.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой заявление губернатор иранской провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе, еще как минимум пять человек пострадали в результате происшествия.

Это уже второе нападение на мечеть менее чем за год. Так, в октябре 2022 года пятеро человек открыли стрельбу по людям возле Шах-Чераха. Жертвами теракта стали 13 человек, еще 45 получили ранения.

В мае этого года суд в провинции Фарс приговорил двух участников теракта к смертной казни. Прокурор провинции отмечал, что одной из причин ЧП могла стать халатность сотрудников правоохранительных органов. Этот вопрос сейчас рассматривается Военным судом в Фарсе.

