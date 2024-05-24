Глава ФСБ: заказчики теракта в "Крокусе" хотели разрушить отношения РФ и СНГ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одной из целей теракта в "Крокус Сити Холле" было нанесение ущерба отношениям между Россией и другими странами – членами СНГ. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.

Он указал, что заказчики теракта для ухудшения отношений между РФ и СНГ использовали религиозный и национальный факторы. С его слов, межэтнический и межконфессиональный баланс между государствами складывался долго. Однако сейчас геополитические оппоненты Москвы стремятся разрушить эти связи, добавил Бортников.

Ранее директор ФСБ рассказал, что правоохранители из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана содействуют расследованию теракта в "Крокусе". На данный момент задержаны более 20 человек, среди которых непосредственные исполнители и пособники, уточнил он.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" вооруженные автоматами люди ворвались в здание и стали стрелять по посетителям, после чего спровоцировали пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному уголовному делу московский суд отправил под стражу 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По информации следствия, последнему отводилась роль предоставления финансов для подготовки теракта.