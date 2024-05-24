Глава ФСБ: военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств – участников СНГ, передает ТАСС.

Он напомнил, что во время теракта погибли сотни невинных людей, в том числе женщины и дети. Сейчас правоохранители устанавливают весь круг причастных к преступлению. Уже задержали более 20 человек, в том числе непосредственных исполнителей и пособников, сказал Бортников.

Директор ФСБ подчеркнул, что коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана содействуют расследованию. Установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ), находившимися в афгано-пакистанской зоне, отметил Бортников и добавил, что двое из четырех злоумышленников прибыли в РФ из Турции незадолго до нападения.

По информации директора ФСБ, один из задержанных признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали 500 тысяч рублей за убийство людей. Другой обвиняемый – Фаридун Шамсиддин (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – выложил в феврале в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографии из Стамбула. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день – 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация Аксарай, Стамбул. Среди выложенных изображений есть и фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные предположительно в мечети Фатих.

После теракта, со слов Бортникова, "террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно".

Он заверил, что все обстоятельства случившегося будут установлены и каждый причастный к теракту не избежит наказания.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью россиян, которые помогали спасать людей во время теракта и пожара в "Крокус Сити Холле".

Трагедия в подмосковном "Крокусе" произошла 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" вооруженные автоматами люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

