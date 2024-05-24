Нарышкин: "Крокус" – звено в цепи планов противников РФ, но у них ничего не выйдет

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Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" – это одно из звеньев в цепи устремлений противников России, но у них ничего не выйдет. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке, передает "Российская газета".

По его словам, эти силы не ограничиваются лишь одним терактом. В их планах дестабилизировать ситуацию в РФ и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ.

Он добавил, что география деятельности тех, кто стоял за терактом в "Крокусе", гораздо шире СНГ. В подтверждение своих слов Нарышкин напомнил о недавней попытке "убрать неугодного либеральным элитам" премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступил в защиту национальных интересов своей страны.

Директор СВР выразил уверенность, что только совместными усилиями и решительными действиями, направленными на выявление, предупреждение и пресечение террористических, экстремистских и подобных угроз, можно остановить противника и обеспечить безопасность государств.

Нарышкин напомнил, что у истоков многих радикальных движений и группировок стояли англосаксонские страны.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" вооруженные автоматами люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

По данным следствия, 12-му фигуранту отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что основной организатор теракта в "Крокус Сити Холле" находится за границей. По его словам, российские спецслужбы практически догадываются, кто это. При этом он подчеркнул, что пока идут следственные действия и более конкретно говорить еще не время.

