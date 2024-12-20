Кабмин ФРГ опроверг планы Шольца поехать в Москву

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Кабмин ФРГ опроверг планы канцлера Германии Олафа Шольца поехать в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на представителя правительства.

Собеседник издания заявил, что опубликованная в журнале Der Spiegel информация является вымыслом.

Ранее СМИ указывали, что Шольц может посетить РФ с мирной миссией, чтобы решить проблемы с политическим рейтингом в преддверии выборов. Москва, в это же время, не получала запросов на визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию

