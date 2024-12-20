Песков прокомментировал сообщения о планах Шольца посетить РФ

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Москва не получала запросов на визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, ничего не было", – сказал представитель Кремля, ответив на вопрос ТАСС.

Ранее немецкое издание Der Spiegel заявило, что Шольц якобы может посетить Россию с мирной миссией. Это, по версии журналистов, помогло бы решить его проблемы с политическим рейтингом в преддверии выборов.

На это указывает неизвестный собеседник СМИ из Христианско-демократического союза Германии, который сослался на своего знакомого из Восточного комитета германской экономики. В это же время канцелярия Шольца опровергла данные слухи.

Ранее Бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ. Свою поддержку действующему главе правительства выразили лишь 207 депутатов из 717, еще 116 воздержались. Против высказались 394 депутата. Это открывает путь к досрочным парламентским выборам в Германии.

Одним из кандидов может стать Сара Вагенкнехт, глава критикующей поставки оружия на Украину партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (ССВ).

Накануне Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали, что конфликт на Украине длится слишком долго. Оба призвали найти путь к справедливому, честному и устойчивому миру.