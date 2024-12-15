Funke: партия Шольца исключила поставку Taurus Украине в своей предвыборной программе

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Партия СДПГ, куда входит немецкий канцлер Олаф Шольц, в черновике предвыборной программы исключила поставки ракет Taurus Киеву. Об этом пишет Funke со ссылкой на проект.

Представители партии подчеркнули, что ФРГ и Североатлантический альянс не должны напрямую участвовать в конфликте.

Ранее кандидат на пост главы правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставить РФ ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, если его изберут новым канцлером ФРГ. Если Москва, по его словам, не выполнит указания Берлина, то Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus.

В ответ на эти заявления Шольц отметил, что не стоит играть в русскую рулетку с безопасностью страны, выдвигая такие ультиматумы.

