Кандидат в канцлеры Германии Мерц пообещал поставлять ВСУ Taurus в координации с США

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Кандидат в канцлеры Германии, лидер партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что если одержит верх на выборах, то будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus в тесной координации с США. Об этом пишет Bild.

Политик заявил, что обучение украинских военных использованию дальнобойных немецких ракет займет не менее четырех месяцев, а к этому времени к власти в США придет Дональд Трамп.

"Именно поэтому я выступаю за то, чтобы отвечать на эти вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", – отметил Мерц.

Ранее Мерц заявлял, что готов поставить РФ ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, если его изберут новым канцлером ФРГ.

Если Москва, по его словам, не выполнит указания Берлина, то Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus. В ответ на эти заявления канцлер Германии Олаф Шольц указывал, что не стоит играть в русскую рулетку с безопасностью страны, издавая такие ультиматумы.

