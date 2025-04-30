Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Копенгагене достигло 11

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Не менее 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в центре Копенгагена. Об этом сообщил телеканал TV-2 со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, состояние трех человек оценивается как критическое. Также в числе пострадавших находится водитель. Его допросят после лечения.

Трагедия произошла 30 апреля. Пожилой мужчина не справился с управлением своего автомобиля и въехал в людей. Инцидент случился на улице Сортедам-Доссеринг.

Ранее автомобиль наехал на толпу людей на фестивале Лапу-Лапу в Ванкувере. В результате пострадали свыше 20 человек.

Полиция задержала водителя транспортного средства. Им оказался 30-летний житель Ванкувера Кайджи Адам Ло. Ему предъявлены обвинения в восьми убийствах второй степени.