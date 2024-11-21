Авиакомпания Red Wings получила новый самолет Superjet-100

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Новый ближнемагистральный самолет Superjet-100 с бортовым номером RA-89192 поступил в парк авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора перевозчика Владимира Камынина.

Он подчеркнул, что это новый самолет, который ранее не был в эксплуатации у других авиакомпаний.

По информации издания, Объединенная авиастроительная корпорация начала сборку этого самолета еще до начала спецоперации на Украине. Затем производитель некоторое время не мог получить часть комплектующих на воздушное судно, однако в 2024 году корпорации удалось решить эту проблему.

В пресс-службе Red Wings рассказали, что самолет выполнен в моноклассной компоновке и рассчитан на перевозку 100 пассажиров. Он будет базироваться в одном из аэропортов компании в Екатеринбурге. На данный момент в парке авиакомпании насчитывается 21 самолет Superjet-100.

В Совфеде ранее предложили определить в российском законодательстве понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах (овербукинг) и ввести запрет на подобные действия авиакомпаний.

В ноябре Московский городской суд запретил авиакомпании "Победа" навязывать покупателям услуги страхования при покупке билетов онлайн. До этого лоукостер заранее проставлял "галочку" в договоре, которая давала согласие на дополнительные страховые услуги.