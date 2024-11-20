Авиарейс из Стамбула в Калугу приземлился в столице из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет, следующих из столицы Турции Стамбула в Калугу, приземлился в столичном аэропорту Внуково из-за сильного ветра, сообщает международный аэропорт "Калуга" в своем телеграм-канале.

"Решение экипажа воздушного судна было принято в интересах безопасности пассажиров", – говорится в сообщении.

Все пассажиры, направлявшиеся в Калугу, будут доставлены до места назначения. Кроме того, пассажиры, которые должны были лететь рейсом из Калуги в Санкт-Петербург, также получат трансфер до аэропорта Внуково.

Днем 20 ноября ГУ МЧС России по Калужской области сообщило, что в регионе прогнозируется усиление ветра до 15–20 метров в секунду и выпадение обильных осадков.

Кроме того, турецкие синоптики заявили, что ураган с ливнем обрушится на Стамбул 21 ноября, в четверг. С четверга по субботу регион Мраморного моря и столица будут под влиянием южного ветра. Его порывы могут достигнуть 80 километров в час. В это же время температура воздуха понизится на 10 градусов при нынешних 18 градусах тепла.