МИД РФ назвал политическим заказом фальшивое письмо Лаврова азербайджанскому коллеге

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Письмо якобы от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова на имя главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что российская сторона якобы не может гарантировать безопасное использование своего воздушного пространства, является циничной и грубой фальшивкой. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в телеграм-канале.

Этот примитивный фейк, уточнили в ведомстве, рассчитан на эмоциональную реакцию. Авторы подделки не придали письму официальной атрибутики и отправили с обычного почтового домена.

За подобной дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения пассажирского самолета азербайджанских авиалиний вблизи казахстанского Актау 25 декабря 2024 года, пояснили в российском МИД. Там напомнили, что расследование причин авиакатастрофы проводится профильными ведомствами.

В МИД РФ призвали всех участников информационного пространства, в том числе представителей СМИ и блогеров, критически относиться к непроверенным данным и материалам. Также им рекомендовано проявлять бдительность и ориентироваться только на официальную информацию.

Самолет азербайджанских авиалиний упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 доставили в медучреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося самолета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он считает, что избежать трагедии можно было бы при координации между вооруженными силами и гражданскими службами России.