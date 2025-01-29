15min: ошибка пилота стала единственной версией причин падения самолета DHL под Вильнюсом

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Единственной версией крушения самолета DHL под Вильнюсом является ошибка пилота, передает литовский портал 15min со ссылкой на источники.

"В выводах (международной группы экспертов. – Прим. ред.) отражается и то, что из-за коммерческой выгоды (DHL. – Прим. ред.) стремится сократить время между полетами, поднять эффективность. Так, на второй план отходят безопасность и отдых пилотов", – говорится в публикации.

По информации издания, версии о внешнем воздействии на самолет или выходе оборудования из строя не подтвердились еще в ходе предварительного этапа расследования.

Между тем в литовской прокуратуре отметили, что на данный момент не хватает информации, которая бы точно позволила назвать причину авиакатастрофы.

Грузовой борт DHL потерпел крушение 25 ноября во время выполнения рейса из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили.

Падение произошло на двухэтажный жилой дом, вследствие чего с места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.

В результате ЧП погиб член экипажа, сотрудник компании DHL. Пожарные спасли двух раненых пилотов из кабины. Один из них получил более серьезные травмы, другой – более легкие.

В Минобороны Литвы отметили, что данных о том, что крушение самолета было следствием теракта или диверсии, пока нет. В расследовании крушения самолета принимают участие и власти США.