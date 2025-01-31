Водолазы нашли тело погибшей в авиакатастрофе в США фигуристки Шишковой

Фото: ТАСС/Александра Яковлева

Американским водолазам удалось найти тело погибшей в авиакатастрофе в Вашингтоне российской фигуристки Евгении Шишковой. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на маму супруга Шишковой Вадима Наумова.

"На месте трагедии находился только их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно. До сих пор ждем", – рассказала она.

По информации телеканала CBS, некоторые тела погибших были вынесены течением реки Потомак на берег, другие обнаружены под водой. При этом, по мнению специалистов, спасательные работы уже близки к завершению, поскольку водолазы извлекли все доступные останки.

Отмечается, что хвостовая часть потерпевшего крушение самолета сейчас недоступна для спасателей, и, скорее всего, именно там находятся тела других погибших.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января по московскому времени. После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Американские спасатели нашли тела 40 погибших, среди которых были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия, отмечают СМИ. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.