В Казахстане опубликовали предварительный отчет о крушении самолета AZAL

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Перед крушением борт хаотично менял траекторию полета, наблюдались резкий набор и снижение высоты.

Регистратор полетных данных был поврежден, однако находился в рабочем состоянии. В корпусе упавшего самолета нашли сквозные повреждения.

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