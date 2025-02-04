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04 февраля, 22:15

Происшествия

В Казахстане опубликовали предварительный отчет о крушении самолета AZAL

В Казахстане опубликовали предварительный отчет о крушении самолета AZAL

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Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Перед крушением борт хаотично менял траекторию полета, наблюдались резкий набор и снижение высоты.

Регистратор полетных данных был поврежден, однако находился в рабочем состоянии. В корпусе упавшего самолета нашли сквозные повреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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