Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения, передает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства пожелал президенту России здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии.

"Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире", – говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что принципиальность, целеустремленность и верность долгу снискали Путину всенародное признание и уважение зарубежных коллег. Президент Белоруссии также отметил политическую мудрость российского лидера и его преданность Родине.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в день его рождения, 7 октября, помимо рабочих планов, есть и личные дела.

В частности, российский лидер планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, Путина ожидает ряд международных телефонных разговоров. Также Песков раскрыл, что поздравление глава государства получает и от своих внуков.