Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения. Поздравительный пост опубликован в канале мэра в мессенджере МАХ.

Градоначальник отметил, что президент сумел завоевать полное доверие многонациональной страны и сплотить людей ради независимости и суверенитета России.

Также глава города выразил глубокую благодарность Путину за поддержку, оказываемую Москве. Под его руководством были реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты последних лет, что позволило вывести мегаполис на новый уровень развития, став одной из ведущих мировых столиц.

"От всего сердца желаю Владимиру Владимировичу здоровья и новых достижений во благо России!" – заключил Собянин.

Поздравление президент РФ также получил и от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Глава государства пожелал ему здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии.

Лукашенко отметил, что российский народ связывает с именем Путина значимые социальные достижения, экономическое развитие, укрепление государственности и рост авторитета России. Вместе с тем белорусский президент подчеркнул принципиальность, целеустремленность и преданность Путина Родине, а также его политическую мудрость.