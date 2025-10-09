Песков: Путин и Алиев на встрече обсудят вопрос российско-азербайджанских отношений

Фото: kremlin.ru

На встрече лидеры двух стран России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев смогут обсудить весь комплекс вопросов, накопившихся в двусторонних отношениях, сообщает aif.ru, ссылаясь на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений", – сказал он.

Представитель Кремля охарактеризовал состоявшийся ранее телефонный разговор между Путиным и Алиевым как "хороший, позитивный и конструктивный". Песков выразил уверенность в том, что лидеры обсудят текущее состояние двусторонних отношений и определят пути решения существующих проблем.

Ранее Алиев позвонил Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. В ответ российский президент выразил благодарность. Разговор глав государств также коснулся текущего состояния и перспектив отношений двух стран. В частности, лидеры обменялись своими мнениями по данному вопросу.

Вечером 8 октября Путин прилетел в Душанбе в рамках трехдневного рабочего визита. В аэропорту его встретил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. В честь прибытия президента РФ были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

Встреча состоится во Дворце наций. После этих мероприятий начнется рабочая программа. В частности, российский лидер примет участие в саммите "Россия – Центральная Азия" и в заседании Совета глав государств – участников СНГ.