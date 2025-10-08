Песков назвал главный пункт повестки встречи Путина и Алиева

Фото: kremlin.ru

Двусторонние отношения будут главным пунктом повестки встречи Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева, которая пройдет в четверг, 9 октября, в Душанбе. Об этом Первому каналу сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что сам факт встречи говорит о желании лидеров обсудить все насущные моменты. Тем не менее он уточнил, что не может говорить за коллег из Азербайджана.

Песков также подчеркнул, что Россия настроена на позитивный исход переговоров.

Вечером 8 октября Путин прилетел в Душанбе в рамках трехдневного рабочего визита. В аэропорту его встретил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. В честь прибытия президента РФ были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

Путин и Рахмон вместе проследовали через павильон почетных гостей, а затем российский лидер направился к мемориальному комплексу "Национальное единство и возрождение Таджикистана" на площади Дусти, где пройдут официальные мероприятия в рамках визита.

Утром 9 октября во Дворце наций пройдет встреча Путина и Рахмона. После этих мероприятий начнется рабочая программа. В частности, российский лидер примет участие в саммите "Россия – Центральная Азия" и в заседании Совета глав государств – участников СНГ.

