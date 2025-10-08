Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 19:59

Политика

Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом, сообщает ТАСС.

В международном аэропорту президента лично встретил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. В честь его прибытия были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

Путин и Рахмон вместе проследовали через павильон почетных гостей, а затем российский лидер направился к мемориальному комплексу "Национальное единство и возрождение Таджикистана" на площади Дусти, где пройдут официальные мероприятия в рамках визита.

Путин примет участие в очередном саммите "Россия – Центральная Азия" и в заседании Совета глав государств – участников СНГ. Также у него запланирована встреча с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Утром 9 октября во Дворце наций пройдет официальная встреча Путина и Рахмона и представление делегаций России и Таджикистана, а также совместное фотографирование. После этих мероприятий начнется рабочая программа, рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о визите главы государства в Душанбе.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика