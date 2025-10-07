Путин посетит Таджикистан 8–9 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прилетит в Таджикистан вечером в среду, 8 октября. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

В рамках рабочего визита российский лидер возложит венок к памятнику Исмаила Самани. После, как заявил Ушаков, состоится неформальный обед с участием Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Утром в четверг, 9 октября, во Дворце наций пройдет встреча двух президентов и представление делегаций РФ и Таджикистана, а также совместное фотографирование.

"После этого начинается рабочая программа", – добавил помощник российского лидера.

Ранее Путин после переговоров с Рахмоном указал на общность позиций Москвы и Душанбе по региональным и мировым вопросам. По словам главы государства, Россия и Таджикистан остаются верны принципам верховенства международного права, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

Кроме того, российский лидер напомнил, что страны взаимодействуют друг с другом по основным сферам на площадках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).

