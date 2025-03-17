Путин сообщил о близости позиций РФ и Таджикистана по глобальным вопросам

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Владимир Путин после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном указал на общность позиций Москвы и Душанбе по региональным и мировым вопросам.

По словам главы государства, Россия и Таджикистан остаются верны принципам верховенства международного права, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

Кроме того, российский лидер напомнил, что страны взаимодействуют друг с другом по основным сферам на площадках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).

Путин добавил, что российская сторона продолжает оказывать Таджикистану поддержку в рамках председательства этой страны в СНГ в 2025 году, ключевым событием которого будет саммит лидеров содружества в Душанбе, запланированный на октябрь.

Ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин во время открытых переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Рахмон 9 мая примет участие в мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

