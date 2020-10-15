В Нидерландах отреагировали на решение России о консультациях по делу МН17

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Нидерланды выразили сожаление после решения Российской Федерации выйти из участия в трехсторонних консультациях по делу о крушении рейса МН17 малазийского "Боинга". Об этом сообщает РИА Новости.

"Российская Федерация сообщила нам, что в одностороннем порядке решила прекратить переговоры по рейсу MH17. Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России", – заявил глава МИД страны Стеф Блок.

По словам министра, данное действие причиняет особенную боль родственникам жертв трагедии.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что Россия не считает возможным участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами. При этом сообщалось, что российская сторона сохранит сотрудничество с голландскими компетентными органами.

В июле 2002 года РФ призвала провести международное расследование крушения рейса МН17. В МИД России потребовали собрать независимую комиссию.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Малайзию от экспертизы отстранили.

