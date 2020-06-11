Москва не является стороной уголовного процесса по делу MH17 – Захарова

18:04
Фото: ТАСС/ЕРА/ALYONA ZYKINA
Москва не является стороной уголовного процесса по делу о крушении рейса MH17. Следствие проводится в Нидерландах, приводит РИА Новости заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Слушания по данному делу были возобновлены 8 июня. "Хочу напомнить нашу принципиальную позицию: Российская Федерация не является стороной уголовного процесса, ведущегося окружным судом Гааги. Обвинения выдвинуты трем гражданам России – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, поэтому мы следим за его ходом с точки зрения соблюдения их законных прав", – сообщила представитель дипмиссии.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта этого года. В нем четыре фигуранта – россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Последнего представляет группа адвокатов, российские фигуранты участвуют заочно. Фигурантов ранее обвиняли в причастности к крушению малазийского "Боинга". Воздушное судно направлялось из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17.
Самолет сбили 7 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек из десяти стран.
Для выяснения причин крушения сформирована Совместная следственная группа. В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Так, российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, потому что международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.
Ранее говорилось, что в Нидерландах представили данные анализа тел членов экипажа MH17. В теле капитана был обнаружен осколок в форме бабочки.
В районе крушения MH17 отсутствовали комплексы "Бук"
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