В Нидерландах не нашли подтверждения причастности Украины к сбитому MH17

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Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", но не нашла никаких подтверждений. Об этом, как передает РИА Новости, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

"Были изучены не только возможные места, с которых мог вестись обстрел, но и проводился анализ систем "Бук" украинских вооруженных сил и происхождения обнаруженных частей ракет", – сказал он.

По его словам, специалисты также изучили открытые исходные коды на изображениях украинских и российских систем, чтобы определить, похожи ли они на ЗРК с фотографий и видео от 17 июля 2014 года. Бергер отметил, что специалисты проанализировали 2,4 тысячи фото.

"Это также не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы "Бук" в этом районе 17 июля 2014 года", – добавил он.

Кроме того, на слушаниях по делу МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах, Бергер представил новые данные об анализе тел членов экипажа малайзийского Boeing. Сравнительные материалы исследования, по данным прокурора, указывают на сходство с ракетой "Бук" типа 9М38М1, а не 9М38, как считалось ранее.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. В нем четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на процессе представляет группа адвокатов, остальные фигуранты участвуют заочно.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

