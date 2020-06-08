В Нидерландах представили данные анализа тел членов экипажа MH17

08 июня, 21:07
Фото: ТАСС/Mstyslav Chernov/AP
Слушания по делу МН17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник, 8 июня. Прокурор Тейс Бергер представил новые данные об анализе тел членов экипажа МН17.
Как сообщает РИА Новости, в теле капитана был обнаружен осколок в форме бабочки.
"В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды", – заявил Бергер.
Сравнительные материалы исследования, по данным прокурора, указывают на сходство с ракетой "Бук" типа 9М38М1, а не 9М38, как считалось ранее.
Эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что "Боинг" был сбит зенитной ракетой 9М38. В РФ этот тип боеприпасов не производится с 1986 года.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. В нем четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на процессе представляет группа адвокатов, остальные фигуранты участвуют заочно.
Подсудимых обвиняют в причастности к крушению малазийского "Боинга", который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17. Самолет был сбит 17 июля 2014 года под Донецком.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: