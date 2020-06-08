В Нидерландах представили данные анализа тел членов экипажа MH17

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Слушания по делу МН17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник, 8 июня. Прокурор Тейс Бергер представил новые данные об анализе тел членов экипажа МН17.

Как сообщает РИА Новости, в теле капитана был обнаружен осколок в форме бабочки.

"В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды", – заявил Бергер.

Сравнительные материалы исследования, по данным прокурора, указывают на сходство с ракетой "Бук" типа 9М38М1, а не 9М38, как считалось ранее.

Эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что "Боинг" был сбит зенитной ракетой 9М38. В РФ этот тип боеприпасов не производится с 1986 года.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. В нем четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на процессе представляет группа адвокатов, остальные фигуранты участвуют заочно.

Подсудимых обвиняют в причастности к крушению малазийского "Боинга", который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17. Самолет был сбит 17 июля 2014 года под Донецком.