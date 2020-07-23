Россия призывает провести международное расследование катастрофы рейса МН17 – МИД

Фото: ТАСС/Dmitry Lovetsky/AP

Министерство иностранных дел России представило позицию РФ в деле о катастрофе рейса МН17, согласно которой требуется независимое международное расследование происшествия. Об этом сообщает РИА Новости.

"В соответствии с резолюцией СБ ООН 2166 настаиваем на полном, тщательном и независимом международном расследовании катастрофы рейса МН17 над территорией Украины на основе неопровержимых фактов. Техническое расследование причин крушения малайзийского Boeing, проведенное нидерландским Советом по вопросам безопасности, а также уголовное расследование, которым занимается Совместная следственная группа, в таком качестве рассматривать невозможно", – заявили в ведомстве.

Суд по делу о крушении малайзийского самолета начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Его фигурантами являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

По версии Совместной следственной группы под руководством прокуратуры Нидерландов, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона утверждает, что залп был произведен с территории Украины.

Ранее сообщалось, что Фонд безопасности полетов в Нидерландах планирует выяснить, почему Украина не закрыла небо над зоной крушения малайзийского "Боинга". Расследование не связано с уголовным процессом об авиакатастрофе.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Малайзию от экспертизы отстранили.

