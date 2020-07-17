В Нидерландах расследуют действия Украины при крушении MH17

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Фонд безопасности полетов выяснит, почему Украина не закрыла небо над зоной крушения малайзийского Boeing, передает РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.

Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявил, что Гаага согласилась изучить эти обстоятельства. По его словам, такое расследование может продолжаться примерно до полугода. Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк уточнила, что оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.

Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) – независимая некоммерческая международная организация, занимающаяся исследованиями, образованием, пропагандой и коммуникациями в области безопасности полетов. Она базируется в США.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран.

Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. Украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав включены представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Россия неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства. В Малайзии также раскритиковали следствие по MH17 за попытки "обвинить русских". Премьер-министр страны Махатхир Мохамад считает расследование политизированным. По его утверждению, Малайзия должна участвовать в изучении черных ящиков, но страну отстранили от экспертизы.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Нидерланды собираются подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к России в связи с крушением.