Нидерланды намерены подать в ЕСПЧ иск к России в связи с крушением MH17

16:51
Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky
Голландское правительство приняло решение подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ролью страны в крушении рейса MH17. Об этом сговорится на сайте правительства Нидерландов.
"Подавая это межгосударственное ходатайство, правительство делится всей доступной и имеющей отношение к делу информацией о крушении MH17", – говорится в заявлении.
Отмечается, что эти же документы будут приложены к индивидуальным искам к РФ родственников жертв крушения. Голландский министр иностранных дел Стеф Блок подчеркнул, что власти страны намерены добиться справедливости в отношении 298 жертв рейса MH17. По его словам, их решение с подачей иска – это еще один шаг к этой цели.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не является стороной уголовного процесса по делу о крушении рейса MH17. Она подчеркнула, что власти следят за ходом процесса дела, потому что обвинения по крушению были предъявлены трем гражданам России – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову.
Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.
Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.
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