Россия не получала официальных уведомлений об иске Нидерландов в ЕСПЧ по MH17

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Россия не получала официальных уведомлений относительно намерения Нидерландов подать иск в Европейский суд по правам человека в связи с крушением выполнявшего рейс MH17 пассажирского Boeing. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Официальных уведомлений не поступало", – указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Нидерланды заявили о намерении подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к России в связи с крушением MH17. Голландский министр иностранных дел Стеф Блок подчеркнул, что власти страны намерены добиться справедливости в отношении 298 жертв рейса MH17. По его словам, их решение с подачей иска – это еще один шаг к этой цели.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

