Судья прокомментировал утечку записи разговоров обвиняемого по делу MH17

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Записи телефонных разговоров одного из обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) Сергея Дубинского не относятся к материалам уголовного дела, рассказала судья окружного суда Гааги Мария Кнайф.

Ранее журналисты из Нидерландов заявили, что получили доступ к данным записям телефонных разговоров. Телефон Дубинского прослушивали специалисты Службы безопасности Украины. Уточняется, что беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук".

"В материалах дела, безусловно, есть записи телефонных разговоров. Суд проверил, все ли аудиофайлы с телефонными переговорами, которые обсуждались в передаче, были взяты из материалов дела, и выяснил, что это не так, поэтому источник этих записей нам неизвестен", – приводит РИА Новости слова судьи.

Она добавила, что свое мнение по данному вопросу должны высказать защита и прокуратура.

"С запросом по поводу данных аудиофайлов к нам обратилась защита. Суд примет соответствующее решение", – заключила судья.

При этом прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку аудиозаписей, которые могут иметь отношение к делу.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

