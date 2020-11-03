Фигурант дела MH17 заявил, что не служил в армии России в 2014 году

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Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины россиянин Олег Пулатов заявил, что не служил в Вооруженных силах РФ в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Из вооруженных сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года. То есть прошло уже шесть лет (к 2014 году. – Прим. ред.)", – сказал Пулатов, уточнив, что связь с российскими чиновниками он также не поддерживал.

Ранее Нидерланды выразили сожаление после решения РФ выйти из участия в трехсторонних консультациях по делу о крушении рейса МН17 малазийского Boeing. Глава МИД страны Стеф Блок заявил, что данное действие причиняет особенную боль родственникам жертв трагедии.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

