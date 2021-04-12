Нидерланды отказались комментировать утечку аудиозаписей по делу MH17

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Прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку аудиозаписей, которые могут иметь отношение к делу о крушении малазийского Boeing на Украине в июле 2014 года.

"У нас нет комментариев", – сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что не имеют представления о том, какие именно журналисты получили доступ к беседам.

О том, что в их распоряжении оказалась запись разговоров, приписываемых одному из четверых обвиняемых Сергею Дубинскому, сообщили в голландской программе Nieuwsuur.

По данным Нидерландской вещательной корпорации (NOS), записи были сделаны Службой безопасности Украины (СБУ). Из них 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), проводящей уголовное расследование трагедии.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран.

По версии ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Российская сторона утверждает, что залп был произведен с территории Украины. Суд по делу о крушении малайзийского самолета начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Фигурантами дела являются бывший глава ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой "Бука" на Украину из России.

