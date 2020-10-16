МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17

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Фото: TASS/AP/Peter Dejong
МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге Александра Шульгина из-за решения Москвы не участвовать в консультациях по крушению малайзийского Boeing на Украине.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в послании парламенту подчеркнул приверженность продолжению переговоров, а также выразил сожаление из-за отказа РФ.
Блок также указал, что Нидерланды придают важное значение переговорам для поиска решения и доводили эту информацию до главы МИД России Сергея Лаврова, передает De Telegraaf.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing.
Тем не менее там выразили готовность взаимодействовать с голландскими компетентными органами.
Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Малайзию от экспертизы отстранили.
По версии Совместной следственной группы под руководством прокуратуры Нидерландов, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона утверждает, что залп был произведен с территории Украины.
Суд по делу о крушении малайзийского самолета начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами дела являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
В районе крушения MH17 отсутствовали комплексы "Бук"
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