Голландский суд завершил предварительное производство по делу МН17

Фото: SEM VAN DER WAL/EPA/ТАСС

Предварительное производство по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года завершено. На последнем этапе процесса судьи осмотрели реконструкцию и обломки самолета, собранные на месте крушения.

По словам судьи Марии Кнейфф, которая отвечает за связи с прессой, осмотр на военно-воздушной базе Гилзе-эн-Рейен в Нидерландах позволил судьям составить собственное представление.

"В конечном счете именно судьям предстоит ответить на вопросы. И осмотр реконструкции важен для этого", – отметила она.

Кнейфф добавила, что следующим этапом станет рассмотрение дела по существу 7 июня.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.