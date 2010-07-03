СМИ: Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17

19:58
19:58
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Фото: ТАСС/EPA/VOLODYMYR GONTAR
Бывший командир одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, освобожденный из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, стал подозреваемым по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. Ранее он проходил по делу в качестве свидетеля, сообщает медиакомпания Deutsche Welle.
По словам депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири, Совместная следственная группа (ССГ) и нидерландский прокурор распространили письмо, где сообщается о переквалификации.
Политик уточнила, что решение Киева включить Цемаха в список для обмена с Россией стало крайне болезненным для ее страны и близких жертв трагедии. Также она считает, что Украина нарушила обязательства, предусматривающие сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Цемах отказался от сделки со следствием, и выдать его Нидерландам Украина не могла "из-за положения Конституции".
До этого СМИ сообщали, что Генпрокуратура Нидерландов обратилась к РФ с просьбой выдать им Цемаха. Вместе с тем Владимир Зеленский заявил, что голландские следователи уже допросили свидетеля.
Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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