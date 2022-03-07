Окружной суд Гааги не видит оснований приостанавливать процесс по делу о крушении MH17

Фото: ТАСС/ANASTASIA VLASOVA/EPA

Окружной суд Гааги считает уместным продолжить рассмотрение дела о крушении рейса MH17 в 2014 году, несмотря на события на Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на судью Хендрика Стинхейса. По его словам, оснований отменять процесс нет.

Он рассказал, что в блоке слушаний, которые стартуют 7 марта, слово предоставят защите россиянина Олега Пулатова, которого защищают голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в ликвидации борта МН17, что привело к гибели 298 пассажиров и членов экипажа.

Следственная группа, занимающаяся делом о крушении рейса, в качестве единственной версии произошедшего рассматривает ту, согласно которой самолет был сбит ЗРК "Бук".

