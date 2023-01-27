Рогозин призвал Стрелкова прекратить "чесать языком" и поехать на передовую

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин призвал экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) перестать "чесать языком" и отправиться на фронт. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую! Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать", – написал он.

Рогозин подчеркнул, что сейчас у Стрелкова есть шанс доехать до фронта и "показать, что он мужик". Кроме того, экс-глава "Роскосмоса" предложил Стрелкову найти его в Донецке.

"Но тебя в ЛНР ждут, вперед, бро", – резюмировал Рогозин.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с предложением к Стрелкову вступить в штурмовое подразделение организации, чтобы проверить "его боевой опыт". Бизнесмен также предупредил, что командиры подразделения к Стрелкову относятся плохо.

Стрелков, в свою очередь, заявил, что готов рассмотреть предложение о вступлении в ЧВК "Вагнер", если оно будет сделано "в нормальном виде". По его словам, он не готов ехать в ЛНР лишь для того, чтобы выслушать условия, которые он может счесть неприемлемыми.

Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском

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