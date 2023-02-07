Комитет ГД подготовил поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев

Фото: Минобороны РФ

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.

Он напомнил, что поправки в статью 20.33 Кодекса об административных правонарушениях, а также в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ поручил подготовить спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"(Этими статьями. – Прим. ред.) вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них", – приводит ТАСС его слова.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал ввести уголовную ответственность за публикацию негативной информации о воюющих в зоне СВО добровольцах, включая осужденных.

Он также выступил с инициативой запретить любые публичные действия, которые направлены на дискредитацию бойцов, и публикации нелицеприятного характера. Пригожин рекомендовал ввести запрет на распространение сведений о прошлых правонарушениях воюющих в зоне СВО.



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