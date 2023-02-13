Москалькова обратится в СК из-за видео с "казнью" якобы участника ЧВК "Вагнер"

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена отправить в Следственный комитет обращение с просьбой установить подлинность видео с возможной казнью якобы бывшего участника ЧВК "Вагнер".

"Внесудебные казни недопустимы, и нужно, конечно, проверять", – заявила Москалькова.

В видео, которое изначально появилось в телеграм-каналах, рассказывается о Дмитрии Якущенко, который якобы добровольно сдался в плен в зоне СВО на Украине. Мужчина позже сам появляется в ролике и говорит, что его похитили в Днепре и поместили в подвал. После этого неизвестный ударил говорящего кувалдой.

Ситуацию с видеороликом прокомментировал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что "дети развлекаются", и предложил "не воспринимать все так печально".

"Вы думали, что фильм про Якущенко – односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией", – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Он также подчеркнул, что добро всегда победит зло.

В 2022 году в Сети появилось видео с якобы казнью другого бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Мужчина, которого, как стало известно позднее, зовут Евгений Нужин, заявил, что сбежал с фронта и перешел на сторону Украины. Позже его похитили в Киеве, перевезли в неизвестный подвал и несколько раз ударили кувалдой по голове.

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