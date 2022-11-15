Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить причастность США к казни экс-бойца ЧВК

Фото: ТАСС/Михаил Метцел

Бизнесмен и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру провести проверку по факту убийства Евгения Нужина. Соответствующее сообщение появилось в группе организации в соцсети "ВКонтакте".

В своем обращении Пригожин пояснил, что Нужин действительно участвовал в спецоперации на Украине в качестве добровольца в составе ЧВК "Вагнера", но 4 сентября его похитили. Бизнесмен добавил, что похищение могло произойти с участием спецслужб США.

"Перевозка Нужина по территории Украины на линию фронта составляет для ЧВК "Вагнер" определенную трудность, так как ЧВК "Вагнер" в настоящий момент не имеет контрактов на территории Украины. Однако это под силу спецслужбам США, которые похищали людей, в том числе граждан России, по всему миру", – привел аргументы в полльзу выдвинутого обвинения Пригожин.

Кроме того, он добавил, что на некоторых роликах сзади слышна английская речь, но не прозвучало ни одного русского слова с нецензурной бранью, которая "обычно характерна для подобных роликов". Бизнесмен поведал, что у ЧВК не было доказательств намерения Нужина перейти на сторону врага, что может указывать на его похищение США и дачу показаний под давлением. Пригожин также указал, что цвет кирпича, к которому привязана голова Нужина на видео, "не характерен для России".

Бизнесмен рассказал, что опросил сотрудников ЧВК на предмет похищения или казни Нужина, однако ни один не признался в этом.

"Таким образом Нужин Е. А. не похищался сотрудниками ЧВК "Вагнер", они не участвовали в его казни, если таковая имела место в действительности, и никакого отношения к этому не имеют", – написал Пригожин.

Он также рассказал, что сотрудники ЧВК отличаются строгим соблюдением международных норм и дисциплиной, они не применяют жестокие насильственные методы. Согласно обращению, при выявлении нарушений к бойцам применяют меры наказания, среди которых "общественное порицание, наложение взыскания с занесением в личное дело" и внеочередные дежурства.

По мнению Пригожина, причастность США к убийству Нужина подтверждает и расцветка камуфляжа на видео.

"Также оперативным центром ЧВК "Вагнер" в настоящий момент исследуется версия о том, что Евгений Нужин был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, в связи с тем, что ЦРУ заранее знали о будущем перевороте в Украине в 2014 году, а также возможных столкновениях на территории Украины, он внедрился в ЧВК "Вагнер", и создал условия для своей казни", – добавил бизнесмен.

Он попросил оценить вероятность причастности к смерти Нужина специальных служб США. Пригожин потребовал запросить у Вашингтона информацию о том, как и при каких обстоятельствах убитый оказался на Украине. Кроме того, бизнесмен попросил проверить, принимали ли участие сотрудники ЦРУ или других спецслужб НАТО в "похищении, допросах и казни" Нужина.

Ранее в Сети распространился ролик, на котором мужчина представляется бывшим бойцом ЧВК "Вагнера" Евгением Нужиным. Он рассказал, что сбежал с фронта и перешел на сторону Украины 4 сентября, а 11 ноября его ударили по голове и похитили в Киеве. Мужчина якобы очнулся уже в подвале, где ему объявили, что его "будут судить". После этого неизвестный нанес ему несколько ударов кувалдой по голове.

Пригожин, комментируя запись, назвал видео шоу и заявил, что предпочитает смотреть историю в театре.



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