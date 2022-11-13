Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить Беглова по статье о госизмене

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Бизнесмен и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба организации в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".

Пригожин направил соответствующее обращение и департаменту военной контрразведки ФСБ России.

Ранее бизнесмен заявил, что предприятия Санкт-Петербурга спонсируют украинских националистов, которые "убивают русских парней". Кроме того, Пригожин выразил мнение, что Беглов знаком с этой информацией. Глава Петербурга якобы не только знаком с этими людьми, но и лоббирует их интересы.



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