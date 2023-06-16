Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР – СМИ

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Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамапоса заблокировали в самолете после их прибытия в Польшу, сообщает News24.

"Польские власти отказались разрешить сотрудникам службы безопасности <...> сойти с трапа, что внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил национальной обороны ЮАР", – указано в материале.

По данным журналистов, глава службы охраны Рамапосы генерал-майор Уолли Руд обвинил польские власти в саботаже и расизме. Уточняется, что польская полиция требовала предоставить "различные документы" и зачастую отказывалась говорить на английском.

Как подчеркнули в издании, одна из сотрудниц службы охраны президента ЮАР подверглась обыску с раздеванием для получения разрешения подняться в самолет.

Погранстража Польши, в свою очередь, заявила, что сопровождавшие Рамафосу охранники добровольно остались на борту. Власти отметили, что у них не было разрешения на ввоз оружия в страну.

Позже в МИД Польши добавили, что самолет с охраной президента ЮАР был задержан из-за наличия на борту "опасных материалов, на ввоз которых представители страны не имели разрешения". Кроме того, по данным Варшавы, там находились "лица, которые ранее не были заявлены польской стороне".

Сейчас Рамапоса проводит встречу с президентом Украины в Киеве. Президент ЮАР также планирует прибыть на Петербургский международный экономический форум 17 июня.

Ранее посол ЮАР в России сообщил, что Кейптаун направил президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков РФ заявил, что Москва ожидает иммунитет для Путин на саммите БРИКС.

До этого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина в марте этого года. Согласно указу зарубежных судей, российского лидера следует арестовать в случае, если он окажется на территории одной из стран – участниц Римского статута МУС. ЮАР является членом МУС.

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