Лавров посоветовал послу США в ЮАР "знать свое место"

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посоветовал послу Соединенных Штатов в Южно-Африканской Республике "знать свое место". Об этом пишет РИА Новости.

"Если американскому или любому другому заокеанскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, то еще раз подчеркну, мы никогда не нарушаем международные нормы", – сказал Лавров.

Министр заявил, что страны Запада поставляют Киеву современное, дальнобойное и небезопасное вооружение, нарушая общепринятые правила. При этом западные представители говорят о нейтральном отношении к событиям на Украине. Он напомнил, что РФ и ЮАР являются суверенными государствами.

Лавров также посоветовал диппредставителям США позаботиться о своем имидже в глазах зарубежной публики.

В начале мая в СМИ появилось заявление посла США в ЮАР Рубена Бригетти, который обвинил республику в поставках оружия армии России. В свою очередь, Соединенные Штаты сослались на прибытие российского корабля на базу ВМС страны Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года.

Дипломат сказал об уверенности Вашингтона в том, что на корабль якобы загружали вооружение и боеприпасы. После этого судно вернулось в РФ.

В администрации южноафриканского президента заявили, что утверждения Бригетти не имеет никаких доказательств. Претория также выразила диппредставителю протест. Позже Бригетти признал, что перешел черту, и извинился.

Ранее Лавров заявил, что планы западных государств поставить истребители F-16 Украине являются неприемлемой эскалацией. Также Лавров выразил надежду, что разумные люди в западных странах будут отходить от поддержки киевского режима.

