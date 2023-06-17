Главы стран Африки представили Путину мирный план по Украине

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Главы африканских стран представили президенту России Владимиру Путину мирную инициативу по Украине, которая состоит из десяти пунктов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы ищем именно мира. Мы бы хотели постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта. Мы бы хотели предложить вам 10 пунктов, поскольку наше предложение концентрируется вокруг именно 10 пунктов", – сказал президент ЮАР Сирил Рамапоса.

Отмечается, что один из пунктов подразумевает освобождение военнопленных с обеих сторон. Другой – подтверждает гарантии безопасности стран.

Еще одно положение касается снятие препятствий для перемещения зерновых через Черное море. Заключительный пункт плана касается постконфликтного восстановления разрушений.

Ранее Путин рассказал о проекте мирного договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Он заявил, именно Киев "выбросил договор на свалку истории".

До этого в Россию на встречу с Путиным прибыли главы шести стран Африки, включая лидеров Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. О результатах переговоров расскажет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне делегация побывала в Киеве. Комментируя дальнейшие планы делегации посетить Россию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в этом логики, однако принимает это решение.