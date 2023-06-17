Президент ЮАР обсудит с Путиным предстоящий в августе саммит БРИКС – СМИ

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса обсудит с российским лидером Владимиром Путиным предстоящий в августе этого года саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Об этом сообщает южноафриканское издание SA News.

"Ожидается, что предстоящий саммит БРИКС станет одним из ключевых вопросов, которые президент Сирил Рамапоса обсудит с президентом России Владимиром Путиным сегодня в Санкт-Петербурге", – указано в материале издания.

Ранее сообщалось, что главы шести стран Африки, в том числе Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыли в Санкт-Петербург, где встретятся в Владимиром Путиным.

До этого посол ЮАР в России заявил, что Кейптаун направил Путину приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков РФ отметил, что Москва ожидает иммунитет для Путин на саммите БРИКС.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина в марте этого года. Согласно указу зарубежных судей, российского лидера следует арестовать в случае, если он окажется на территории одной из стран – участниц Римского статута МУС. ЮАР является членом МУС.

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