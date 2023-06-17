Путин рассказал о проекте мирного договора с Украиной

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Президент России Владмир Путин на встрече с делегацией из африканских стран рассказал о проекте мирного договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

"Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Именно о гарантиях, о которых сказал президент ЮАР. Восемнадцать статей. <...> Они касаются и вооруженных сил и других вещей. Все прописано – до единиц боевой техники и до личного состава", – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что именно Киев "выбросил договор на свалку истории".

Ранее в Россию на встречу с Путиным прибыли главы шести стран Африки, включая лидеров Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. О результатах переговоров расскажет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне делегация побывала в Киеве. Комментируя дальнейшие планы делегации посетить Россию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в этом логики, однако принимает это решение.