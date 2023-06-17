17 июня, 19:01Политика
Россия ценит позицию стран Африки по ситуации на Украине – Путин
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что ценит сбалансированный подход стран Африки по украинскому кризису, сообщает ТАСС.
"Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта", – сказал Путин.
Ранее в Россию на встречу с Путиным прибыли главы шести стран Африки, включая лидеров Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. О результатах переговоров расскажет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Накануне делегация побывала в Киеве. Комментируя дальнейшие планы делегации посетить Россию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в этом логики, однако принимает это решение.
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